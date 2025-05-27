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Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фракция правящей в Армении партии «Гражданский договор» не включила в повестку пленарного заседания парламента проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией «Честь имею».

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