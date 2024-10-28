Кошка-путешественница с «Белорусской» дождалась хозяина

Счастливо закончилась пятничная история: как сообщило Агентство городских новостей «Москва», нашелся хозяин кошки, которая была обнаружена в пакете в вагоне поезда ООО «Аэроэкспресс», прибывшего на Белорусский вокзал.
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