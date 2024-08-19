Түбән Камада яшәүче шәҗәрәче Мансур Ганиев үз нәселенең 15 буынын эзләп тапкан

Татарстанның атказанган икътисадчысы, шәҗәрәләр төзүче Түбән Кама кешесе Мансур Ганиев шушы көннәрдә Казанга барып, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының (ИЯЛИ) кулъязмалар фондында акт белән 7 эшен тапшырды.
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