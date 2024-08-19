НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

11 подписчиков

Түбән Камада яшәүче шәҗәрәче Мансур Ганиев үз нәселенең 15 буынын эзләп тапкан

Түбән Камада яшәүче шәҗәрәче Мансур Ганиев үз нәселенең 15 буынын эзләп тапкан

Татарстанның атказанган икътисадчысы, шәҗәрәләр төзүче Түбән Кама кешесе Мансур Ганиев шушы көннәрдә Казанга барып, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының (ИЯЛИ) кулъязмалар фондында акт белән 7 эшен тапшырды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх