Клаксон
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Клаксон

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Представлен Rolls-Royce Phantom Goldfinger

Представлен Rolls-Royce Phantom Goldfinger

Подразделение персонализации Bespoke компании Rolls-Royce представило особый Phantom Goldfinger, созданный по заказу клиента в стиле машины главного злодея из третьего фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде.

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