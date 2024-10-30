Представлен Rolls-Royce Phantom Goldfinger

Подразделение персонализации Bespoke компании Rolls-Royce представило особый Phantom Goldfinger, созданный по заказу клиента в стиле машины главного злодея из третьего фильма о британском супершпионе Джеймсе Бонде.
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