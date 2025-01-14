Картель на 1 млрд рублей: ФАС возбудила дело против двух фармкомпаний

Федеральная антимонопольная служба выявила картельное соглашение стоимостью свыше 1 млрд рублей между ООО «Примафарм» и ООО «Профарм», подозреваемых в сговоре на госзакупках медикаментов в 54 регионах России в рамках нацпроекта «Здравоохранение».