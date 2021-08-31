В православном храме Нью-Йорка впервые после терактов 11 сентября 2001 состоится служба

Почти 20 лет потратили власти Нью-Йорка на восстановление небольшой греческой православной церкви, которая находилась поблизости от печально известного Всемирного торгового центра (ВТЦ) и была практически полностью разрушена при падении Южной башни.
Почти 20 лет потратили власти Нью-Йорка на восстановление небольшой греческой православной церкви, которая находилась поблизости от печально известного Всемирного торгового центра (ВТЦ) и была практически полностью разрушена при падении Южной башни.
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