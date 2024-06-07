Военэксперт Крапивник: Россия ассиметрично ответит на атаки западным оружием

Экс-офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть право поставлять дальнобойное оружие в регионы мира, откуда могут быть нанесены удары по объектам тех стран, которые поставляют Киеву арсеналы для атак на территорию РФ.