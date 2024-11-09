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Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

Эксперты назвали победителей и проигравших в ЕС от возращения Трампа в Белый дом @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе.

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