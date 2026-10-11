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Илья Любимов служит пономарём в московском храме и снялся в детективном сериале «Улей»

Илья Любимов служит пономарём в московском храме и снялся в детективном сериале «Улей»

В 49 лет Илья Любимов по-прежнему один из самых востребованных актёров своего поколения — около девяноста ролей в кино и четверть века на сцене «Мастерской Петра Фоменко».

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