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В октябре у некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится расписание

В октябре у некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится расписание

Изменения расписания произойдут в связи с ремонтом путей.Со 2 по 13 октября в связи с ремонтом путей у некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание, сообщает тг-канал Московская железная дорога.

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