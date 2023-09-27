В октябре у некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится расписание

Изменения расписания произойдут в связи с ремонтом путей.Со 2 по 13 октября в связи с ремонтом путей у некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание, сообщает тг-канал Московская железная дорога.
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