Мэр Денисов предупредил о задымлении из-за пожара на складе

Пожар на складе Wilberries вызвал задымление, которое движется в сторону Пензы. Мэр города Олег Денисов призвал жителей принимать меры предосторожности: закрывать окна и ограничивать время пребывания на улице, особенно с детьми и домашними животными.
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