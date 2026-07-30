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Царьград

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Мэр Денисов предупредил о задымлении из-за пожара на складе

Мэр Денисов предупредил о задымлении из-за пожара на складе

Пожар на складе Wilberries вызвал задымление, которое движется в сторону Пензы. Мэр города Олег Денисов призвал жителей принимать меры предосторожности: закрывать окна и ограничивать время пребывания на улице, особенно с детьми и домашними животными.

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