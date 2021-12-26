Рецепты на льготные лекарства начали выписывать в электроном виде в Новосибирской области

Ирина Сидорова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 24, ведет прием по видеосвязи. Расспрашивает пациентку о самочувствии, убеждается, что все в порядке, напоминает схему приема препарата, дозировку и оформляет электронный рецепт.