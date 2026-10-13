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Ираола верит в Барколя и Виртца: «У них были как хорошие, так и неудачные матчи, но мы знаем их уровень и уверены, что они прибавят. В последнем матче многое понравилось в игре Брэдли»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о текущей игре Флориана Виртца и Брэдли Барколя.  «Все зависит от того, как адаптироваться к обстоятельствам.

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