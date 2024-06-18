«Ветераны России» предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь или санаторий для военнослужащих

«Ветераны России» предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь или санаторий для военнослужащихПредседатель Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ», доброволец СВО Ильдар Резяпов обратился к российским властям с запросом о конфискации имущества певицы Софии Ротару в Крыму.
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