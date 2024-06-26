Театр абсурда
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Театр абсурда

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Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Майор Гром Многие, и мы тоже, много раз задавали вопрос о том, почему американские «Риперы» и «ГлобалХоки» свободно летают и делают свою работу? Ведь очевидно, что это с их помощью идёт целеуказание для дронов, «Штормов», «АТАКМС» и др.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
&quot;внаглую вытворяющих всё то, что он делают&quot; - кто чем, а автор сайта решил, похоже, напугать пиндосов вопиющей безграмотностью. Но это как ежа голой опой, они сами безграмотны - осмелюсь заметить!
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