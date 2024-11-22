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Без паники: в астраханском онкодиспансере сегодня пройдут учения

Без паники: в астраханском онкодиспансере сегодня пройдут учения

Астраханцев просят не беспокоиться. Региональное МЧС предупреждает местных жителей: сегодня, 22 ноября, с 10 до 13 часов на территории областного онкодиспансера пройдут пожарно-тактические учения с применением воздушного оповещения в виде сирен и привлечением специальной техники.

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