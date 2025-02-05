Пассажир ВАЗа погиб в ДТП в Крыму

Пассажир ВАЗа погиб в ДТП в КрымуПредварительно установлено, что 5 февраля в 02:50 на трассе«Таврида Керчь — Симферополь — Севастополь» вблизи села Приятное свидание, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь в направленииБахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос … .