"Когда я стану старой теткой. И стервой злой наверняка. В кошмарных спущенных колготках, к тому же чекнутой слегка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Когда я стану старой теткой. И стервой злой наверняка. В кошмарных спущенных колготках, к тому же чекнутой слегка.