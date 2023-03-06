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Мбаппе о том, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы за «ПСЖ» для «Баварии»: «И даже больше! Мы должны победить»

Мбаппе о том, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы за «ПСЖ» для «Баварии»: «И даже больше! Мы должны победить»

Килиан Мбаппе высказался перед матчем «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов. В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1.

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