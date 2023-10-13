Республиканцы выбрали Джордана кандидатом на пост спикера палаты представителей

Республиканцы в палате представителей США выбрали председателя юридического комитета и ставленника бывшего американского президента Дональда Трампа Джима Джордана своим кандидатом на пост нового спикера палаты, сообщила в пятницу конгрессвумен Элиз Стефаник в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).