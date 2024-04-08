В барнаульском сквере навели порядок после жалоб горожан

Поводом для уборки послужили обращения местных жителей в муниципальный центр управления города В Барнауле навели порядок в сквере на улице Приречной, рассказали в администрации Центрального района города.
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