Инъекции для похудения ассоциируются с меньшим риском возникновения рака, чем инсулин – новое исследование

Ожирение увеличивает риск развития ряда видов рака, поэтому вполне понятно, что лекарственные средства, снижающие массу тела, также должны уменьшать риск развития этих видов рака.
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