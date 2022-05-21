Известный тульский садовод Ульянова назвала две ошибки оформления клумб розами | ТСН24

Для гармоничного оформления розовых клумб необходимо учитывать высоту цветов и цветовую палитру. Известный садовод Ирина Ульянова рассказала в беседе с Тульской службой новостей, какие ошибки могут совершать дачники при высадке роз в клумбы.
Для гармоничного оформления розовых клумб необходимо учитывать высоту цветов и цветовую палитру. Известный садовод Ирина Ульянова рассказала в беседе с Тульской службой новостей, какие ошибки могут совершать дачники при высадке роз в клумбы.
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