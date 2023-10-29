Опасные шутки на Хэллоуин 31 октября 2023 года: почему нельзя наряжаться в покойников и ложиться в гроб Елена ГалицкаяКаждый год в последний день октября поклонники ужасного праздника Хэллоуин с нетерпением начинают подготавливать свои уникальные наряды, затрачивая много часов на создание макияжа и разработку оригинальных шалостей.