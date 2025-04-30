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Прокуратура бьет тревогу: 40% домов в Забайкалья признаны аварийными

Прокуратура бьет тревогу: 40% домов в Забайкалья признаны аварийными

В Забайкальском крае обсудили ситуацию с аварийным жильём: накануне под руководством прокурора региона Александра Яновского и губернатора Александра Осипова состоялось заседание коллегии прокуратуры, посвящённое острым вопросам переселения граждан.

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