Прокуратура бьет тревогу: 40% домов в Забайкалья признаны аварийными

В Забайкальском крае обсудили ситуацию с аварийным жильём: накануне под руководством прокурора региона Александра Яновского и губернатора Александра Осипова состоялось заседание коллегии прокуратуры, посвящённое острым вопросам переселения граждан.
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