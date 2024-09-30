Трех детей и беременную женщину сбила машина еа проспекте Науки. ДТП произошло утром 20 сентября. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома 17.
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Трех детей и беременную женщину сбила машина еа проспекте Науки. ДТП произошло утром 20 сентября. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла у дома 17.