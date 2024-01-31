События в истории России 1 февраля: состоялась свадьба царя Алексея Романова, советские войска напали на Карельский полуостров Анна ЧернышоваОдно из важнейших событий в истории России произошло 1 февраля 1671 года.
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