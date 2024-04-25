Пентагон не собирается отправлять своих советников на украинский фронт

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге в четверг, 25 апреля, заявил, что американские военные советники США участвовать в боевых действиях на Украине не будут, – сообщают СМИ.
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