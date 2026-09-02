Трамп заявил о желании улучшить отношения США и России

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении улучшить отношения с Россией, отметив выгоду для бизнеса.
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