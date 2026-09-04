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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Каррильо: «Я очень уважаю то, как русские фигуристы прожили эти годы. Нелегко быть спортсменом без конкуренции с другими странами»

Мексиканский фигурист, участник Олимпиады-2026 Донован Каррильо  заявил, что приветствует участие российских фигуристов в турнирах.

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