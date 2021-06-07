«ПСЖ» предложил Доннарумме 12 млн евро в год с учетом бонусов. «Милан» давал 8 млн

«ПСЖ» обсуждает детали соглашения с вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает журналист Николо Скира, итальянцу предложен контракт до 2026 года, зарплата составит 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов.