«ПСЖ» предложил Доннарумме 12 млн евро в год с учетом бонусов. «Милан» давал 8 млн

«ПСЖ» обсуждает детали соглашения с вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает журналист Николо Скира, итальянцу предложен контракт до 2026 года, зарплата составит 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона в качестве бонусов.
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