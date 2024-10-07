Итальянских репортеров заочно арестовали за незаконное пересечение границы

За незаконное пересечение госграницы в Курской области Ленинский районный суд Курска заочно арестовал оператора итальянской телекомпании Симоне Траини и репортера Стефанию Баттистини, 7 октября сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.
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