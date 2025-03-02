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Срочно! ПВО на Кубани спасла «Турецкий поток»: резкая реакция Венгрии на атаку

Срочно! ПВО на Кубани спасла «Турецкий поток»: резкая реакция Венгрии на атаку

Станция играет ключевую роль в работе «Турецкого потока», который снабжает, в том числе, Венгрию. ▪️ В случае повреждения станции энергетическая безопасность Венгрии окажется под серьезной угрозой, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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