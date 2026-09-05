Обвинил власти Англии в беспределе и улетел из страны: что так выбесило экс-футболиста сборной и «Ливерпуля» Шелви

Джонджо не хочет, чтобы его дети там росли.Помните легендарного Джонджо Шелви? Лысый полузащитник несколько лет поиграл в «Ливерпуле», дебютировал в сборной Англии при Рой Ходжсоне, а потом с «Ньюкаслом» прошел путь от вылета в Чемпионшип до попадания в зону Лиги чемпионов.