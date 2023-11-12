WaPo: координатором диверсии на «Северных потоках» был украинский полковник Роман ЧервинскийКлючевую роль в подрыве российских газопроводов «Северный поток» сыграл служивший в Силах спецопераций Украины полковник Роман Червинский, пишет The Washington Post со ссылкой на на украинских и европейских чиновников, а также людей, знакомых с деталями произошедшего.