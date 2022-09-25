smi.today

3 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Надо потребовать ,чтобы грузины, находящиеся в России ,покинули страну и отправились в грузию.В Тбилиси митингу...
  • Николай Воронков
    Интересная страна Россия. Всегда. Всем.Путин поручил исп...
  • Игорь Родкин
    Нахер пошла. ГалушкаВера Брежнева рас...

В Ставрополе ограничили посещение военных магазинов из-за краж

В Ставрополе ограничили посещение военных магазинов из-за краж

Один из военных магазинов ограничил посещение из-за начавшихся краж, заявил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин 25 сентября в официальном ТГ-канале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх