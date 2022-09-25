В Ставрополе ограничили посещение военных магазинов из-за краж

Один из военных магазинов ограничил посещение из-за начавшихся краж, заявил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин 25 сентября в официальном ТГ-канале.
Один из военных магазинов ограничил посещение из-за начавшихся краж, заявил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин 25 сентября в официальном ТГ-канале.
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