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Шольц отрёкся от Зеленского: Поставок тяжёлой техники больше не будет

Шольц отрёкся от Зеленского: Поставок тяжёлой техники больше не будет

  Bild: Шольц отказал Зеленскому в поставках тяжелой военной техники Немецкое издание Bild выпустило статью под заголовком "Шольц отвергает Зеленского", в которой сообщается, что Германия больше не будет отправлять на Украину тяжелую военную технику.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Заявления Шольца ровным счетом ничего не значат. США прикрикнут - Шольц отдаст последнее....
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10 час.
карюкалов вячеслав
Мда.
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дешевый писдёжь для германских бюргеров. Эта ливерная сосиска , с &quot;арийским&quot; прошлым - вё отдаст просроченному зелефюреру, гауляйтеру бывшей руины.
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4 час.

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