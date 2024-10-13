Шольц отрёкся от Зеленского: Поставок тяжёлой техники больше не будет

Bild: Шольц отказал Зеленскому в поставках тяжелой военной техники Немецкое издание Bild выпустило статью под заголовком "Шольц отвергает Зеленского", в которой сообщается, что Германия больше не будет отправлять на Украину тяжелую военную технику.