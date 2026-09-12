Весёлые истории о животных

Приходят соседи. Мы, говорят, видели у вас на балконе кота, не кот – просто красавец, сразу видно благородных кровей.
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Смешные истории кошачьей любви!!!!
Мне рассказывали другой случай. Жила была кошка, ни одного кота к себе не подпускала. И вот как-то хозяева кошки познакомились с другой семьёй, у которой был кот. Те сказали, что их кот справится. Договорились о встрече, привезли кота, пустили в комнату к кошке, та зашипела, спину выгнала, а кот, "ни слова не говоря", врезал кошке лапой по морде, кошка от неожиданности даже развернулась, и дальше... В общем поладили они...
был у меня случай наподобие...только наоборот,кота моей Муське принесли...а она не интересовалась никем(время не пришло),да и кот был трусоват...после часа бесплодных ожиданий котокоитуса на кухне.мы решили показать им мягкое порно...для вдохновения...но не увидели на кухне никого...она сидела под креслом,он-под газовой плитой...
Всё, после такого яркого описания череды событий, ни в жизнь не заставлю своего кота проходить через подобное знакомство!
Пусть уж лучше он сохранит свою и мою нервные системы без ущерба моей мебели и полкам!
Потому как он хоть и не сибирский, но индусов пришедших как-то ко мне в гости напугал до полусмерти. Они искренне были убеждены что у меня в хате живет чёрная пантера. А он просто обычный ну очень крупный гладко-коротко-шерстый чёрный кот, ветеринары говорят с примесью русской голубой породы...