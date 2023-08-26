Экономист Гиринский сообщил о высоких пенсиях военных, космонавтов и чиновников

Газета.руБизнес и финансыПодписатьсяЭкономист Гиринский сообщил о высоких пенсиях военных, космонавтов и чиновниковСамая большая пенсия в России - у госслужащих, военных, космонавтов, летчиков-испытателей, а также жителей Крайнего Севера.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНиколай ГерасименкоЧто за чудик из РУДН несёт здесь околёсицу про высокие пенсии на Севере в 25 т.руб и 100 тысяч у военных?! Такое ощущение, что автор вбрасывая эту ложную инфу в массы, решил просто покачать народ и устроить очередной срач в комментах.Ответить14 час.
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