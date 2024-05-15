Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?

Три выстрела в пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо. Первые мнения- Кто?

В Словакии в Премьер-министра страны Роберта Фицо стреляли пять раз. Три пули попали в политика - в живот, грудь и ногу.

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