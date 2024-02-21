Георгиев из «Колорадо» стал 2-й звездой матча с «Ванкувером», Маккиннон приблизился к Кучерову в гонке бомбардиров

Лидер Западной конференции НХЛ «Ванкувер» потерпел поражение от «Колорадо» на выезде — 1:3. Гости открыли счет на 11-й минуте, но остальные два с половиной периода российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отстоял «на ноль».