«Ласточка» станет беспилотной. Уже в следующем году

Москва запустит беспилотные поезда на Центральном кольце к лету 2024 годаОАО «Российские железные дороги» объявило о планах по внедрению беспилотных поездов на Московском центральном кольце (МЦК) к лету 2024 года.
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