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Мобильная связь под бдительным оком: ФСБ и Минцифры хотят ужесточить правила продажи SIM-карт

Мобильная связь под бдительным оком: ФСБ и Минцифры хотят ужесточить правила продажи SIM-карт

В России набирает обороты дискуссия о возможном ужесточении правил продажи SIM-карт. ФСБ и Минцифры совместно прорабатывают варианты изменений в системе реализации SIM-карт, направленные на борьбу с «серым» рынком и повышение безопасности.

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