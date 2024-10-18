❌Несмотря на дожди в лесах Крыма по-прежнему запрещено жечь костры «Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим ещё действует на территории Республики Крым.
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❌Несмотря на дожди в лесах Крыма по-прежнему запрещено жечь костры «Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим ещё действует на территории Республики Крым.