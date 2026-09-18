В Курской области стартует антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Курянам предлагают сообщать о фактах продажи и употребления наркотиков по телефону +7 (4712) 36-82-65 или 112.
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