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Политика как она есть

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Кудрявцева объяснила, чем благодарна уходящему году

Кудрявцева объяснила, чем благодарна уходящему году

Лера Кудрявцева в преддверии прощания с уходящим високосным годом решила подвести его итоги. В микроблоге телеведущая рассказала, что для нее и ее семьи 2024-й год был не самым простым, пишет издание super.

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