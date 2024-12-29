Кудрявцева объяснила, чем благодарна уходящему году

Лера Кудрявцева в преддверии прощания с уходящим високосным годом решила подвести его итоги. В микроблоге телеведущая рассказала, что для нее и ее семьи 2024-й год был не самым простым, пишет издание super.
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