"Стекло вдребезги, вещей нет": мужчина подошел к припаркованному авто и потерял дар речи

Полиция Владивостока задержала мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей. Владелец NissanVanett обратился в Первореченский отдел полиции, сообщив о разбитом стекле и пропаже электроинструментов из салона своего автомобиля, припаркованного у дома на улице Карбышева, сообщается в tg — канале prim_police (18+).