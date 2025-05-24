Bloomberg: ЕС может отключить 20 банков от SWIFT в рамках санкций против РФ

www.globallookpress.com/Rafael Henrique/Keystone Press Agency Евросоюз рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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