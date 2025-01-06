Разгром аэродромов ВСУ и российские флаги в Курахове: что произошло в зоне СВО к полудню 6 января

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. ВСУ пытались атаковать российские регионы бомбой Hammer, снарядами HIMARS и беспилотниками, потери украинских боевиков за сутки составили более тысячи человек, ВС России полностью освободили Курахово.
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