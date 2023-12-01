Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Какая разница,что и сколько переваривается? Да ровно столько,сколько надо.Статью в помойкуПродукты, которые...
  • Grandad
    Пишут, пишут про ограниченное использование майонеза в новогодних блюдах - придумали многослойный майонезный  салат, ...Королевский празд...
  • Алексей
    Опять пластик,ешьте самиЛук на перо выращ...

Скумбрия как мед. Ставим в маринад на 2 дня и можно звать гостей

Скумбрия как мед. Ставим в маринад на 2 дня и можно звать гостей

Большинство маринадов придают скумбрии некоторую жесткость, но рецепт с маринадом из теплого масла является исключением: рыбу укладываем вместе с луком, заливаем маринадом, и всего через два дня она становится невероятно нежной, как мед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх